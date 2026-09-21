Глава Мордовии Здунов рассказал о планах по развитию региона до 2030 года Власти Мордовии планируют развивать регион на благо жителей и гостей

Москва21 сен Вести.У властей Мордовии большие планы по развитию республики, поскольку растет число гостей, приезжающих в рамках различных мероприятий. Об этом заявил ИС "Вести" действующий глава региона Артем Здунов.

По его словам, в регионе все больше проводится различных фестивалей, чемпионатов, конференций всероссийского и даже международного характера. Их гостей необходимо достойно встречать.

Мы будем продолжать этот проект обновления центра города, наших визитных карточек. Вы заметили, что гостей у нас все больше и больше, потому что проводим и чемпионаты, и фестивали, и конференции. Мы стараемся, чтобы они носили такой международный, всероссийский характер, чтобы было больше гостей. Это направление работы будет продолжено. Наша задача их качественно включать, чтобы и рестораны были, и пункты питания, и прогулочные зоны. Это все и для наших жителей тоже крайне важно отметил Здунов

Наряду с этим в планах властей республики приведение в порядок всех объектов социальной инфраструктуры.

До 2030 года мы все [общественные] школы должны привести в порядок, [культурные] клубы тогда открываются не только в районных центрах, а в поселках, МФЦ и даже фельдшерско-акушерские пункты (ФАП)… и у нас нет больших или маленьких дел, они все важны. Для кого-то, если это важно, значит, важно для нас сказал глава республики

Глава Мордовии также рассказал, что местные власти стремятся удовлетворять потребности жителей, которым необходимы качественные дороги, чистые дворы, работающие без перебоев коммуникации.