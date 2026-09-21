Москва21 сенВести.У властей Мордовии большие планы по развитию республики, поскольку растет число гостей, приезжающих в рамках различных мероприятий. Об этом заявил ИС "Вести" действующий глава региона Артем Здунов.
По его словам, в регионе все больше проводится различных фестивалей, чемпионатов, конференций всероссийского и даже международного характера. Их гостей необходимо достойно встречать.
Мы будем продолжать этот проект обновления центра города, наших визитных карточек. Вы заметили, что гостей у нас все больше и больше, потому что проводим и чемпионаты, и фестивали, и конференции. Мы стараемся, чтобы они носили такой международный, всероссийский характер, чтобы было больше гостей. Это направление работы будет продолжено. Наша задача их качественно включать, чтобы и рестораны были, и пункты питания, и прогулочные зоны. Это все и для наших жителей тоже крайне важноотметил Здунов
Наряду с этим в планах властей республики приведение в порядок всех объектов социальной инфраструктуры.
До 2030 года мы все [общественные] школы должны привести в порядок, [культурные] клубы тогда открываются не только в районных центрах, а в поселках, МФЦ и даже фельдшерско-акушерские пункты (ФАП)… и у нас нет больших или маленьких дел, они все важны. Для кого-то, если это важно, значит, важно для нассказал глава республики
Глава Мордовии также рассказал, что местные власти стремятся удовлетворять потребности жителей, которым необходимы качественные дороги, чистые дворы, работающие без перебоев коммуникации.