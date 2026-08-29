Москва29 авг Вести.Мариупольский морской торговый порт нуждается в дальнейшем развитии, несмотря на постоянные и целенаправленные атаки противника по логистической инфраструктуре на территории Донецкой Народной Республики. Об этом глава ДНР Денис Пушилин заявил в интервью автору ИС "Вести" Евгению Попову.

По его словам, порт в Мариуполе – это самый перспективный логистический объект, который нужно развивать. Соответствующая стратегия рассчитана до 2042 года, добавил Пушилин.

Нам необходимо развивать и логистическую составляющую, несмотря опять же на сложности, несмотря на атаки целенаправленные противника и по всей логистике в целом, и по гражданской, которая больше всего от этого страдает. Но тем не менее, нам нужно Мариупольский торговый порт развивать. А это самый крупный порт, самый глубоководный порт, самый перспективный порт, и мы понимаем, что с этим нужно делать, и каким образом его дальше развивать сообщил он

Ранее Пушилин рассказал о планах по ремонту и восстановлению 884 километров дорог в республике до конца этого года.