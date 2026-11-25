В Амурской области построят 7 гостиниц с более 1 тыс. номеров к 2031 году

В Приамурье до 2031 года планируют построить 7 гостиниц В Амурской области построят 7 гостиниц с более 1 тыс. номеров к 2031 году

Москва25 ноя Вести.В Амурской области до 2031 года планируют построить 7 гостиниц с более 1 тыс. номеров. Об сообщила ТАСС министр туризма и внешних связей региона Екатерина Киреева.

По ее словам, в регионе необходимо увеличить номерной фонд, а также спроектировать целостную среду и создать современные объекты показа и развлечения.

В настоящее время в регионе реализуется семь проектов туристической инфраструктуры с гостиницами. Общий объем инвестиций в них составляет около 12 млрд рублей. До 2031 года в регионе появится 1 185 номеров отметила Киреева

Среди ключевых проектов - пятизвездочная гостиница на намывной территории в центре Благовещенска, отели в составе комплекса "Благовещенские термы", на Серебряной миле и в рамках проекта "Чайка-парк".

Киреева подчеркнула, развитию гостиничной инфраструктуры способствует рост турпотока. Для инвесторов предусмотрены региональные меры поддержки, включая налоговые льготы на имущество гостиниц и послабления по упрощенной системе налогообложения для отелей категории не ниже трех звезд.