Эксперт Мкртчян: число туристов в Анапе к концу года может вырасти до 3,6 млн

Эксперт рассказал о росте числа туристов, отдыхающих в Анапе Эксперт Мкртчян: число туристов в Анапе к концу года может вырасти до 3,6 млн

Москва11 ноя Вести.Число туристов в Анапе к концу года может достигнуть 3,6 млн человек. Об этом ИС "Вести" сообщил вице-президент "Альянса туристических агентств" Алексан Мкртчян.

В этом году Анапа чувствует себя намного лучше, чем в прошлом. Прошлый год был провальным для Анапы. А к концу года, я думаю, можем выйти даже на 3,6 млн отдыхающих в Анапе заявил он

Мкртчян отметил, что Анапа постепенно становится круглогодичным курортом.

Есть программа "Новая Анапа", в рамках которой планируется построить 20 тыс. номеров. То есть есть задача сделать так, чтобы люди приезжали круглый год, речь идет о круглогодичных санаториях, отелях с подогреваемыми бассейнами, аквакомплексами, горками, СПА. Пока есть большой дисбаланс - 80% людей приезжают в Анапу с мая по октябрь, а с ноября по апрель только 20% отметил он

На данный момент, сообщил эксперт, в Анапе строится более 5 тысяч номеров и апартаментов.

Другое дело — цены. Цены, конечно, надо снижать. Анапа интересна тем, что есть много отелей по системе "все включено", чего нет, например, в Сочи сказал Мкртчян

В целом, по его словам, в этом году сезон для Анапы хороший, +35% по сравнению с прошлым годом. Сезон 2027 года будет намного лучше, уверен эксперт.