Орлов: Приамурье заработало 5 млрд рублей на туризме за год Амурская область за первое полугодие приняла более 200 тыс. туристов

Москва26 сен Вести.Амурская область за первое полугодие приняла более 200 тыс. туристов, а по итогам прошлого года сфера гостеприимства обеспечила региону доход в размере 5 млрд рублей. Об этом сообщил губернатор Приамурья Василий Орлов.

Туризм перестал быть досугом, став стратегической отраслью: в прошлом году гости региона принесли в экономику 5 млрд рублей, а бюджет получил более миллиарда налоговых отчислений отметил глава Амурской области в мессенджере МАХ

По его словам, в регионе продолжается масштабное развитие туристической инфраструктуры. Так, в Благовещенске открыли новый современный аэропорт, а в центре города работает круглогодичная туристическая площадка "Амурские сезоны". Кроме того, ведется строительство трансграничной канатной дороги и пятизвездочного отеля на "Золотой миле".

Орлов подчеркнул, что главным направлением остается работа с китайскими туристами через стандарты China Friendly и безвизовый режим.