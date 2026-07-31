Экспорт из Оренбургской области за год вырос на 5% Губернатор Солнцев: экспорт из Оренбургской области за год вырос на 5%

Москва31 июл Вести.Экспорт товаров, произведенных в Оренбургской области, за год вырос на 5%. Об этом в интервью ИС "Вести" рассказал губернатор региона Евгений Солнцев.

Он добавил, что в область приходят новые инвестиционные проекты, которые позволяют модернизировать производства.

У нас увеличение в целом на 5% по сравнению с предыдущим годом, несмотря ни на какие санкции. Мы развиваемся, может быть, не так быстро, как хотелось бы, но в любом случае мы видим движение вперед. Мы видим, что приходят новые инвестпроекты, которые у нас и в том числе и в металлургии, в том числе идет модернизация производства и медных предприятий. Мы видим модернизацию сельхозпредприятий, открытие новых сельхозпредприятий. Это, конечно, для нас очень хорошо заявил Солнцев

Ранее об успехах в экспорте сообщили в Минсельхозе РФ. Там отчитались, что за прошлый год страна экспортировала рекордные 45 миллионов тонн минеральных удобрений.