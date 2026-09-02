Москва2 сенВести.Первый пятизвездочный отель в Петропавловске-Камчатском построят в третьем квартале 2027 года, сообщил глава ВТБ Андрей Костин в интервью ИС "Вести".
ВТБ профинансировал строительство отеля.
В следующем году, уже в третьем квартале, появится первый пятизвездочный отель в Петропавловске-Камчатском, который построит банк ВТБсообщил Костин
Отель будет состоять из почти 160 номеров.
Главное, что там будет конгресс-зал, где можно будет проводить разного рода мероприятия. И все, что полагается пятизвездочному отелю, конечно, безусловно [будет]. В городе сейчас есть много небольших отелей, и у нас тоже есть, мы вложились в небольшие отели, но большой отель почти на 160 комнат — он такой первый, очень высокого уровняподчеркнул он
Также в столице Камчатского края ВТБ построит всесезонный лагерь для детей в возрасте от 11 до 17 лет. Расходы на строительство объекта, по словам Костина, составляют около 11 млрд рублей.