Костин: первый 5-звездочный отель в Петропавловске-Камчатском построят через год

В Петропавловске-Камчатском в 2027 году построят первый пятизвездочный отель Костин: первый 5-звездочный отель в Петропавловске-Камчатском построят через год

Москва2 сен Вести.Первый пятизвездочный отель в Петропавловске-Камчатском построят в третьем квартале 2027 года, сообщил глава ВТБ Андрей Костин в интервью ИС "Вести".

ВТБ профинансировал строительство отеля.

В следующем году, уже в третьем квартале, появится первый пятизвездочный отель в Петропавловске-Камчатском, который построит банк ВТБ сообщил Костин

Отель будет состоять из почти 160 номеров.

Главное, что там будет конгресс-зал, где можно будет проводить разного рода мероприятия. И все, что полагается пятизвездочному отелю, конечно, безусловно [будет]. В городе сейчас есть много небольших отелей, и у нас тоже есть, мы вложились в небольшие отели, но большой отель почти на 160 комнат — он такой первый, очень высокого уровня подчеркнул он

Также в столице Камчатского края ВТБ построит всесезонный лагерь для детей в возрасте от 11 до 17 лет. Расходы на строительство объекта, по словам Костина, составляют около 11 млрд рублей.