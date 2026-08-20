Пропускная способность нового аэропорта на Камчатке составит 600 человек в час На Камчатке готовы к приему международных рейсов

Москва20 авг Вести.Более 600 пассажиров в час сможет принимать международный пункт пропуска в новом терминале аэропорта в Петропавловске-Камчатском. Об этом сообщил ТАСС исполнительный директор АО УК "Аэропорты регионов" Сергей Бубнов. Он уточнил, что открытие состоится в ближайшие дни.

На сегодняшний день мы подготовлены к этому событию в полном объеме — к приему и выпуску воздушных судов и обслуживанию пассажиров. У аэропорта 15 кабинок паспортного контроля на вылет и 15 — на прилет. Мы готовы обслуживать до 600 пассажиров в час отметил Бубнов

По словам эксперта, пока международные авиарейсы из региона не выполняются, однако в октябре из нового терминала будет запущен первый рейс в Харбин.

Власти Камчатского края рассчитывают на большой наплыв китайских туристов в регион. Представители бизнеса также готовятся принимать иностранных гостей. Так, в местных ресторанах появляются меню на китайском языке.

Кроме того, после запуска рейса планируется развивать коммерческие грузоперевозок из Китая, что позволит возить товары из КНР на полуостров экспресс-доставкой.