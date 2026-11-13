Москва13 нояВести.В пятницу, 13 ноября, между аэропортом Новокузнецка им. Бориса Волынова и горнолыжным курортом Шерегеш запустили мультимодальный экспресс-маршрут, сообщает корреспондент ИС "Вести".
Перевозки на регулярной основе начнутся с 15 ноября. График составлен с учетом времени прибытия авиарейсов. Уточняется, что прямой экспресс без пересадок заберет туристов у трапа самолета и развезет по ключевым отелям курорта.
Перевозки начнутся с 15 ноября. Пассажиры могут оформить билет по схеме "самолет + автобус"рассказали корреспонденту
Примерное время в пути от авиагавани до курорта Шерегеш примерно 2,5 часа.