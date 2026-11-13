Между аэропортом Новокузнецка и курортом Шерегеш запустят экспресс

Экспресс из аэропорта Новокузнецка на курорт Шерегеш начнет ходить 15 ноября Между аэропортом Новокузнецка и курортом Шерегеш запустят экспресс

Москва13 ноя Вести.В пятницу, 13 ноября, между аэропортом Новокузнецка им. Бориса Волынова и горнолыжным курортом Шерегеш запустили мультимодальный экспресс-маршрут, сообщает корреспондент ИС "Вести".

Перевозки на регулярной основе начнутся с 15 ноября. График составлен с учетом времени прибытия авиарейсов. Уточняется, что прямой экспресс без пересадок заберет туристов у трапа самолета и развезет по ключевым отелям курорта.

Перевозки начнутся с 15 ноября. Пассажиры могут оформить билет по схеме "самолет + автобус" рассказали корреспонденту

Примерное время в пути от авиагавани до курорта Шерегеш примерно 2,5 часа.