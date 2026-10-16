Пассажиров "Аэрофлота" из Нижнего Новгорода доставят в Москву на автобусах

Пассажиры "Аэрофлота" приедут из Нижнего Новгорода в Москву на автобусах Пассажиров "Аэрофлота" из Нижнего Новгорода доставят в Москву на автобусах

Москва16 окт Вести.Пассажиров, находящихся на запасном аэродроме в Нижнем Новгороде, доставят в Москву на автобусах, сообщили в пресс-службе "Аэрофлота" в MAX.

В компании подчеркнули, что перелет некоторых рейсов, находящихся на запасных аэродромах после введения временных ограничений, действовавших в аэропорту Шереметьево 16 октября, будет осуществлен при соблюдении норматива рабочего времени экипажей, а также когда откроют аэропорты, в которых действуют ограничительные меры.

Доставка в Москву пассажиров рейсов, находящихся на запасном аэродроме в Нижнем Новгороде, осуществляется автобусами сказано в публикации

Утром 16 октября аэропорт Шереметьево открыл воздушное сообщение после почти 5-часового перерыва, связанного с усилением мер безопасности. Тогда же сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов во Внуково. Запрет на полеты и обслуживание рейсов сохраняется пока в аэропортах Домодедово и Жуковский.

Московский градоначальник Сергей Собянин сообщил, что к этому часу число сбитых с начала суток 16 октября БПЛА выросло до 57.