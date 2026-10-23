В Нижнем Новгороде приземлились 13 самолетов, летевших в Москву Нижегородский аэропорт принял 13 самолетов, летевших в Москву

Москва23 окт Вести.Нижегородский аэропорт Чкалов принял в качестве запасного 13 самолетов, направлявшихся в Москву. Об этом сообщили в пресс-службе авиагавани.

С пассажирами принятых рейсов работают представители авиакомпаний и сотрудники аэропорта.

В связи с временными ограничениями на прием и выпуск воздушных судов в Москве, аэропорт Чкалов в качестве главного запасного аэропорта московского авиаузла принимает рейсы, направлявшиеся в столичные аэропорты. На текущий момент принято 13 рейсов сказано в сообщении

Ранее в Росавиации сообщили о запрете на полеты во всех аэропортах московского авиаузла. В Шереметьево была объявлена воздушная тревога, проводится эвакуация пассажиров.