Москва23 октВести.Нижегородский аэропорт Чкалов принял в качестве запасного 13 самолетов, направлявшихся в Москву. Об этом сообщили в пресс-службе авиагавани.
С пассажирами принятых рейсов работают представители авиакомпаний и сотрудники аэропорта.
В связи с временными ограничениями на прием и выпуск воздушных судов в Москве, аэропорт Чкалов в качестве главного запасного аэропорта московского авиаузла принимает рейсы, направлявшиеся в столичные аэропорты. На текущий момент принято 13 рейсовсказано в сообщении
Ранее в Росавиации сообщили о запрете на полеты во всех аэропортах московского авиаузла. В Шереметьево была объявлена воздушная тревога, проводится эвакуация пассажиров.