Москва6 октВести.Нижегородский аэропорт Чкалов принял в качестве запасного аэродрома 14 рейсов, следовавших в аэропорты Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе авиагавани.
В связи с временными ограничениями на прием и выпуск воздушных судов, вводившимися в Москве, аэропорт Чкалов в качестве главного запасного аэропорта московского авиаузла принял 14 рейсов, направлявшихся в столичные аэропорты. С пассажирами принятых рейсов работают представители авиакомпаний и сотрудники аэропорта, выдаются еда и напиткисказано в сообщении
Отмечается, что несколько самолетов уже вылетели в Москву, остальные – готовятся к отправке.