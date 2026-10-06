Аэропорт Нижнего Новгорода принял 14 рейсов, следовавших в Москву В аэропорт Нижнего Новгорода ушло 14 рейсов, летевших в Москву

Москва6 окт Вести.Нижегородский аэропорт Чкалов принял в качестве запасного аэродрома 14 рейсов, следовавших в аэропорты Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе авиагавани.

В связи с временными ограничениями на прием и выпуск воздушных судов, вводившимися в Москве, аэропорт Чкалов в качестве главного запасного аэропорта московского авиаузла принял 14 рейсов, направлявшихся в столичные аэропорты. С пассажирами принятых рейсов работают представители авиакомпаний и сотрудники аэропорта, выдаются еда и напитки сказано в сообщении

Отмечается, что несколько самолетов уже вылетели в Москву, остальные – готовятся к отправке.