Москва31 октВести.Введенные ранее ограничения в периметре воздушного пространства аэропорта Шереметьево сняты, сообщает пресс-служба аэропорта в MAX.
Пассажирам напомнили, что информацию о статусе рейса можно узнать через различные коммуникационные каналы авиакомпаний.
Аэропорт Шереметьево работает без ограничений, продолжается обслуживание пассажиров и авиакомпанийговорится в публикации
Ранее сегодня сообщалось, что Внуково и Шереметьево обслуживают рейсы по согласованию в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагаваней.