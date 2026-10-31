Аэропорт Шереметьево вернулся к работе в штатном режиме

В Шереметьево сняты ограничения на полеты Аэропорт Шереметьево вернулся к работе в штатном режиме

Москва31 окт Вести.Введенные ранее ограничения в периметре воздушного пространства аэропорта Шереметьево сняты, сообщает пресс-служба аэропорта в MAX.

Пассажирам напомнили, что информацию о статусе рейса можно узнать через различные коммуникационные каналы авиакомпаний.

Аэропорт Шереметьево работает без ограничений, продолжается обслуживание пассажиров и авиакомпаний говорится в публикации

Ранее сегодня сообщалось, что Внуково и Шереметьево обслуживают рейсы по согласованию в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагаваней.