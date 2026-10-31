Москва31 октВести.Аэропорты Внуково и Шереметьево обслуживают рейсы по согласованию, информирует Росавиация в MAX.
Это связано с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагаваней, пояснили в ведомстве.
Аэропорты Внуково, Шереметьево принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органамиговорится в публикации
Меры приняты для обеспечения безопасности полетов, подчеркнули в Росавиации.
Пассажиров предупредили, что возможны корректировки в расписании рейсов, и напомнили о возможности уточнять статус рейса с помощью онлайн-табло аэропортов.