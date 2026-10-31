Внуково и Шереметьево обслуживают рейсы по согласованию

Аэропорты Внуково и Шереметьево работают по согласованию Внуково и Шереметьево обслуживают рейсы по согласованию

Москва31 окт Вести.Аэропорты Внуково и Шереметьево обслуживают рейсы по согласованию, информирует Росавиация в MAX.

Это связано с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагаваней, пояснили в ведомстве.

Аэропорты Внуково, Шереметьево принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами говорится в публикации

Меры приняты для обеспечения безопасности полетов, подчеркнули в Росавиации.

Пассажиров предупредили, что возможны корректировки в расписании рейсов, и напомнили о возможности уточнять статус рейса с помощью онлайн-табло аэропортов.