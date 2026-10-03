Рейсы в Шереметьево обслуживаются по скорректированному расписанию Аэропорт Шереметьево работает по скорректированному расписанию

Москва3 окт Вести.Аэропорт Шереметьево обслуживает рейсы российских и зарубежных авиакомпаний по скорректированному расписанию. Об этом пресс-служба авиагавани сообщила в MAX.

В 15.02 по московскому времени сняты введенные ранее ограничения в периметре воздушного пространства аэропорта.

Шереметьево работает без ограничений... Рейсы на вылет и прилет российских и зарубежных авиакомпаний обслуживаются по скорректированному расписанию сказано в сообщении

Информацию о статусе рейса можно узнать через онлайн-табло, на сайте, в мобильном приложении, через колл-центр или чат-боте перевозчика.