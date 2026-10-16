Часть поездов "Аэроэкспресса" до Шереметьево отменят 16-18 октября Расписание поездов "Аэроэкспресса" до Шереметьево изменится 16-18 октября

Москва16 окт Вести.Расписание поездов "Аэроэкспресса", следующих до аэропорта Шереметьево, изменится в период с 16 по 18 октября, сообщает пресс-служба воздушной гавани в мессенджере MAX.

Это связано с модернизацией путевой инфраструктуры на станции "Лианозово".

Обратите внимание: расписание поездов Аэроэкспресса изменится, лучше выбирать в эти даты наши автобусы отмечается в публикации

Так, 16 октября будут отменены вечерних рейсов, 17-18 октября – ряд дневных и вечерних рейсов. Поезда вернутся к привычному расписанию после 16.00 18 октября.

В качестве альтернативы пассажирам предлагают воспользоваться экспресс-автобусами от станции метро "Ховрино".