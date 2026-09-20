Москва20 сенВести.В связи с утренними ограничениями в московских аэропортах Внуково и Шереметьево некоторые рейсы авиакомпании "Россия" перенесены. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика в мессенджере MAX.
Ранее в авиагаванях вводили временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов из-за массированной атаки ВСУ на Московский регион.
Просим перед выездом в аэропорт проверять статус рейса на онлайн-табло и в разделе "Управление бронированием" на сайте Аэрофлотаотмечается в сообщении
Пассажиров обслуживают в соответствии с Федеральными авиационными правилами РФ.