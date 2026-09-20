Авиакомпания "Россия" сообщила о переносе рейсов в Шереметьево и Внуково

В Шереметьево и Внуково перенесены рейсы авиакомпании "Россия" Авиакомпания "Россия" сообщила о переносе рейсов в Шереметьево и Внуково

Москва20 сен Вести.В связи с утренними ограничениями в московских аэропортах Внуково и Шереметьево некоторые рейсы авиакомпании "Россия" перенесены. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика в мессенджере MAX.

Ранее в авиагаванях вводили временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов из-за массированной атаки ВСУ на Московский регион.

Просим перед выездом в аэропорт проверять статус рейса на онлайн-табло и в разделе "Управление бронированием" на сайте Аэрофлота отмечается в сообщении

Пассажиров обслуживают в соответствии с Федеральными авиационными правилами РФ.