Авиакомпания "Россия" корректирует рейсы, в том числе по программе "Шаттл" Авиакомпания "Россия" скорректировала расписание части рейсов

Москва14 окт Вести.Авиакомпания "Россия" корректирует расписание части рейсов, в том числе выполняемых по программе "Шаттл" между Москвой и Петербургом, сообщили в пресс-службе.

Мера вводится в связи с введенными 14 октября ограничениями на вылет и прилет воздушных судов в аэропортах Шереметьево и Внуково.

Просим перед выездом в аэропорт проверять статус рейса на онлайн-табло и в разделе "Управление бронированием" на сайте Аэрофлота сказано в сообщении в MAX

Инструкция о порядке переоформления и возврата билетов представлена на сайте. Во время ожидания вылета пассажирам предоставляется обслуживание.