"Аэрофлот" в октябре запускает регулярные рейсы на вьетнамский остров Фукуок

Прямые авиарейсы запустят в октябре из Москвы на остров Фукуок во Вьетнаме "Аэрофлот" в октябре запускает регулярные рейсы на вьетнамский остров Фукуок

Москва21 авг Вести.Авиакомпания "Аэрофлот" с 15 октября открывает регулярные рейсы два раза в неделю из Москвы на вьетнамский остров Фукуок, говорится в сообщении авиакомпании в Telegram-канале.

Сейчас "Аэрофлот" летает из России в два вьетнамских города Хошимин и Нячанг.

Отмечается, что рейсы на остров Фукуок будут выполняться по четвергам и воскресеньям из Шереметьево, обратные вылеты запланированы по понедельникам и пятницам из аэропорта Фукуок.

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Остров Фукуок в Сиамском заливе является популярным зимним направлением туризма, высокий сезон там длится с ноября по май.

На сайтах агрегаторов билеты на рейсы "Аэрофлота" из Москвы на Фукуок туда-обратно можно купить примерно за 110-130 тысяч рублей в зависимости от дат.

Ранее в авиакомпании сообщали, что с 1 октября возобновят рейсы из Москвы в Абу-Даби.