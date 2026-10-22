После пожара в Шерегеше проверят безопасность туристических объектов Кузбасса Середюк призвал проверить пожарную безопасность туристических объектов Кузбасса

Москва22 окт Вести.После пожара в кафе в горнолыжном поселке Шерегеш в Кемеровской области владельцам туристических объектов рекомендовано провести проверки пожарной безопасности и ревизию средств пожаротушения, сообщил в своем MAX-канале губернатор региона Илья Середюк.

По его словам, о пожаре в кафе "Грелка" в Шерегеше ему доложили незамедлительно.

Никто не пострадал. В причинах разберутся специалисты. Но сигнал тревожный. В преддверии сезона мы видим недоработки и недостаточный контроль написал чиновник

Он добавил, что задача властей - позаботиться о безопасности гостей курорта и персонала. Владельцам кафе и отелей он предложил добровольно провести внеплановые проверки пожарной безопасности и ревизию средств пожаротушения.

Горевшее кафе было открыто одним из первых у подножья горы Зеленая в Шерегеше. Его владельцы стали организаторами известного горного фестиваля "Грелка фест".