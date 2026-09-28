СК начал проверку властей Кемеровской области после жалоб жителей на медведей СК проверит кемеровские власти после жалоб жителей на медведей

Москва28 сен Вести.В Кемеровской области следователи СК проводят проверку после жалоб граждан о нарушении их прав, озвученных в эфире программы одного из федеральных телеканалов.

В частности, жители поселка Тайжина Осинниковского городского округа полагают, что местные власти не приняли надлежащих мер к регулированию популяции медведей. По их словам, в последнее время наблюдается рост их численности, некоторые животные заходят на территорию частных домовладений.

Граждане полагают, что надлежащих мер к сдерживанию распространения дикого животного уполномоченные органы не принимают, в связи с чем, они опасаются за свою жизнь и здоровье сказано в публикации Следкома Кузбасса в MAX

Следователи в ходе доследственной проверки дадут процессуальную оценку действиям ответственных должностных лиц.

В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств, озвученных в эфире телеканала.