Москва28 сенВести.В Кемеровской области следователи СК проводят проверку после жалоб граждан о нарушении их прав, озвученных в эфире программы одного из федеральных телеканалов.
В частности, жители поселка Тайжина Осинниковского городского округа полагают, что местные власти не приняли надлежащих мер к регулированию популяции медведей. По их словам, в последнее время наблюдается рост их численности, некоторые животные заходят на территорию частных домовладений.
Граждане полагают, что надлежащих мер к сдерживанию распространения дикого животного уполномоченные органы не принимают, в связи с чем, они опасаются за свою жизнь и здоровьесказано в публикации Следкома Кузбасса в MAX
Следователи в ходе доследственной проверки дадут процессуальную оценку действиям ответственных должностных лиц.
В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств, озвученных в эфире телеканала.