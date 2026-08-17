Москва17 авгВести.Губернатор Кузбасса Илья Середюк сообщил в MAX об эффективной работе местных пожарных.
По его словам, Кемеровская область стала единственным в Сибири регионом, где не произошло ни одного лесного пожара в этом году.
С учетом того, что лето выдалось жарким и сухим – это уникальный результат, но не случайныйсказал он
Такого результата удалось добиться в результате комплексной системы профилактики. В Кузбассе организовано наземное патрулирование, авиаразведка и спутниковый мониторинг, благодаря чему пожарные оперативно выявляют и реагируют на термические точки и предотвращают возгорание.
За пожароопасный сезон обнаружили уже 346 таких очага, но ни одному не дали перерасти в лесной пожар.