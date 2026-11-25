Москва25 нояВести.Дорожные службы Тульской области усилили работу из-за снегопада, более 500 специализированных машин выведены на расчистку дорог. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.
На дорогах региона работают 532 единицы специализированной техники, включая 250 комбинированных дорожных машин. Проводится расчистка и посыпка дорог песко-соляной смесьюотметил губернатор
По его словам, наиболее сильные осадки сейчас идут в южных и юго-западных районах области. В первую очередь дорожники обрабатывают подъемы, опасные участки и дороги, по которым проходят маршруты общественного транспорта.
По прогнозу метеослужбы, снегопад продолжится ночью 25 ноября. Возможны гололедица, снежные заносы и порывы ветра до 16 м/с.
Миляев призвал жителей по возможности отказаться от поездок на личном транспорте.