Более 500 снегоуборочных машин вышли на расчистку дорог в Тульской области

Миляев: дорожные службы Тульской области усилили работу из-за снегопада Более 500 снегоуборочных машин вышли на расчистку дорог в Тульской области

Москва25 ноя Вести.Дорожные службы Тульской области усилили работу из-за снегопада, более 500 специализированных машин выведены на расчистку дорог. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.

На дорогах региона работают 532 единицы специализированной техники, включая 250 комбинированных дорожных машин. Проводится расчистка и посыпка дорог песко-соляной смесью отметил губернатор

По его словам, наиболее сильные осадки сейчас идут в южных и юго-западных районах области. В первую очередь дорожники обрабатывают подъемы, опасные участки и дороги, по которым проходят маршруты общественного транспорта.

По прогнозу метеослужбы, снегопад продолжится ночью 25 ноября. Возможны гололедица, снежные заносы и порывы ветра до 16 м/с.

Миляев призвал жителей по возможности отказаться от поездок на личном транспорте.