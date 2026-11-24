Москва24 ноя Вести.Снежный циклон и сильный ветер в Липецке повалил десятки деревьев, которые повредили 22 автомобиля. Налипший снег оборвал провода. Из-за аварии на электросетях останавливалась работа ряда насосных станций, в результате больше 200 многоквартирных домов в нескольких районах областного центра остались без света и холодной воды.

Как передает ИС "Вести", из-за сложных погодных условий в Липецке 24 ноября целый день действовал режим повышенной готовности.

Битву со стихией, которая обрушилась в Центральном регионе на Белгород, Курск и Воронеж, специалисты начали еще минувшей ночью.

На основные магистрали в областном центре вышли 72 единицы дорожной техники. К четырем утра 24 ноября к уборке остановок и пешеходных переходов подключились около ста дворников, а на расчистку улиц дополнительно вышли еще 30 машин. На подтопленные участки города направили ассенизаторские машины.

По прогнозам синоптиков, циклон будет отступать, но расслабляться рано - на дорогах может появиться гололедица.

В Госавтоинспекции попросили водителей быть бдительными на дорогах - снижать скорость, соблюдать дистанцию и не оставлять автомобили там, где они мешают уборке.