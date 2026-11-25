В Рязанской области ликвидируют последствия непогоды, вызвавшей сбой на ж/д

МЖД: идут работы по ликвидации последствий непогоды в Рязанской области В Рязанской области ликвидируют последствия непогоды, вызвавшей сбой на ж/д

Москва25 ноя Вести.В пресс-службе Московской железной дороги (МЖД) привели последние данные о ситуации с движением в Рязанской области.

Сообщается, что в настоящее время продолжаются работы по ликвидации последствий снегопада, в результате которого упавшие деревья повредили линии электропередачи на нескольких участках.

В настоящее время движение на участке Денежниково — Чемодановка осуществляется со снижением скорости. Из-за этого сохраняются задержки поездов дальнего следования южного направления говорится в заявлении МЖД в MAX

К работам привлечены дополнительные силы, ночью в них примут участие более 150 человек.

В настоящее время на Московской железной дороге работает штаб, координирующий действия по устранению последствий снегопада.

Ранее сообщалось, что в результате происшествия в Рязанской области задерживаются более 20 поездов дальнего следования.