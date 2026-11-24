МЖД сообщает о задержке поездов из-за непогоды и упавших деревьев

МЖД: из-за упавших деревьев задержаны поезда в Рязанской области МЖД сообщает о задержке поездов из-за непогоды и упавших деревьев

Москва24 ноя Вести.Сбой в движении произошел на южном направлении в Рязанской области, сообщили в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).

Уточняется, что из-за непогоды и падения деревьев на линии электропередачи на участке Денежниково – Хрущево задерживаются поезда дальнего следования.

Время отставания от графика до 4 часов говорится в заявлении МЖД в MAX

Кроме того, из графика выбился пригородный поезд, следовавший их Ряжска в Рязань.

В настоящее время ведется работа по ликвидации последствий инцидента, работает бригада энергетиков.