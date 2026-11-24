Москва24 нояВести.Сбой в движении произошел на южном направлении в Рязанской области, сообщили в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).
Уточняется, что из-за непогоды и падения деревьев на линии электропередачи на участке Денежниково – Хрущево задерживаются поезда дальнего следования.
Время отставания от графика до 4 часовговорится в заявлении МЖД в MAX
Кроме того, из графика выбился пригородный поезд, следовавший их Ряжска в Рязань.
В настоящее время ведется работа по ликвидации последствий инцидента, работает бригада энергетиков.