Москва20 ноя Вести.На Ярославском направлении из-за вынужденной остановки грузового состава задерживаются несколько пригородных электричек, об этом сообщает пресс-служба Московской железной дороги.

На перегоне Пушкино – Софрино Ярославского направления МЖД по техническим причинам совершил вынужденную остановку грузовой поезд. На время оказания помощи в пути задерживаются несколько пригородных поездов Ярославского направления говорится в сообщении

В пресс-службе подчеркнули, что Московская железная дорога делает все необходимое для сокращения времени отставания поездов.