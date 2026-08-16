На Ярославском направлении произошел сбой в движении поездов Движение поездов затруднено на Ярославском направлении МЖД

Москва16 авг Вести.Электропоезд остановился на станции Софрино Ярославского направления по техническим причинам, движение электричек на станции затруднено. Об этом сообщили в пресс-службе Московской железной дороги.

Сегодня в 06.25 на станции Софрино Ярославского направления МЖД по техническим причинам при заезде в тупик был остановлен пригородный поезд №6102 сказано в сообщении

Отмечается, что сейчас затруднено движение поездов на станции Софрино в обе стороны.

В МЖД добавили, что принимают меры для восстановления движения поездов в штатном режиме.