Москва16 авгВести.Электропоезд остановился на станции Софрино Ярославского направления по техническим причинам, движение электричек на станции затруднено. Об этом сообщили в пресс-службе Московской железной дороги.
Сегодня в 06.25 на станции Софрино Ярославского направления МЖД по техническим причинам при заезде в тупик был остановлен пригородный поезд №6102сказано в сообщении
Отмечается, что сейчас затруднено движение поездов на станции Софрино в обе стороны.
В МЖД добавили, что принимают меры для восстановления движения поездов в штатном режиме.