Москва18 нояВести.Поезда Белорусского направления, следующие в область, задерживаются по техническим причинам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Московскую железную дорогу.
Задержки составов фиксируются утром 18 ноября, в среду, из-за остановки электрички на путях.
Сегодня в 6.20 на перегоне Фили - Кунцево-1 по техническим причинам совершил вынужденную остановку пригородный поезд №6109 сообщением Москва - Голицыно. На время оказания помощи в пути были задержаны несколько пригородных поездов Белорусского направления МЖД в сторону области. Также ожидаются задержки по оборотуприводит агентство данные МЖД
Специалисты работают над введением поездов в график.