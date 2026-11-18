В пути задерживаются несколько поездов Белорусского направления МЖД Поезда Белорусского направления МЖД задерживаются по техническим причинам

Москва18 ноя Вести.Поезда Белорусского направления, следующие в область, задерживаются по техническим причинам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Московскую железную дорогу.

Задержки составов фиксируются утром 18 ноября, в среду, из-за остановки электрички на путях.

Сегодня в 6.20 на перегоне Фили - Кунцево-1 по техническим причинам совершил вынужденную остановку пригородный поезд №6109 сообщением Москва - Голицыно. На время оказания помощи в пути были задержаны несколько пригородных поездов Белорусского направления МЖД в сторону области. Также ожидаются задержки по обороту приводит агентство данные МЖД

Специалисты работают над введением поездов в график.