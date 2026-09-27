Москва27 сенВести.На МЦД-3 и Казанском направлении затруднено движение электропоездов в сторону Московской области, следует из данных "Яндекс. Расписания".
Затруднено движение поездов МЦД-3 и Казанского направления на участке Перово – Выхино по первому путисказано в сообщении
Отмечается, что поезда могут следовать по третьему пути с отменой остановок. Также ожидаются задержки электричек на станцию Ипподром и в обратном направлении.
Кроме того, возможны внеплановые отмены составов и сокращения.
О причинах произошедшего не сообщается.