В Воронежской области возможны задержки поездов и электричек из-за учений Поезда могут задерживаться в Воронежской области из-за учений

Москва6 ноя Вести.Пассажирские поезда дальнего следования и электрички могут задерживаться 6 ноября в Воронежской области в связи с проведением учений. Об этом сообщили в пресс-службе Юго-Восточной железной дороги.

Сегодня, 6 ноября, на участке Воронеж-Курский – Ведуга (Воронежская область) пройдут тактические учения по отработке действий при ликвидации последствий нештатных ситуаций на железнодорожном транспорте. В связи с этим возможны кратковременные задержки поездов пригородного сообщения и дальнего следования говорится в сообщении

Пассажирам рекомендовали учитывать эти обстоятельства при планировании поездок.