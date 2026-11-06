Москва6 нояВести.Пассажирские поезда дальнего следования и электрички могут задерживаться 6 ноября в Воронежской области в связи с проведением учений. Об этом сообщили в пресс-службе Юго-Восточной железной дороги.
Сегодня, 6 ноября, на участке Воронеж-Курский – Ведуга (Воронежская область) пройдут тактические учения по отработке действий при ликвидации последствий нештатных ситуаций на железнодорожном транспорте. В связи с этим возможны кратковременные задержки поездов пригородного сообщения и дальнего следованияговорится в сообщении
Пассажирам рекомендовали учитывать эти обстоятельства при планировании поездок.