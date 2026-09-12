РЖД предупредило о возможных опозданиях поездов из-за учений под Воронежем В Воронежской области возможны опоздания поездов из-за тактических учений

Москва12 сен Вести.В Воронежской области возможны кратковременные задержки пассажирских поездов и электричек из-за проведения тактических учений на железной дороге. Об этом сообщили в пресс-службе Юго-Восточной железной дороги.

Мероприятие пройдет 12 сентября на станции Придача.

На станции Придача (Воронежская область) пройдут тактические учения по отработке действий при ликвидации последствий нештатных ситуаций на железнодорожном транспорте сказано в сообщении

Отмечается, что возможны кратковременные задержки пригородных и пассажирских поездов.

Информацию о фактическом движении поездов можно узнать в мобильном приложении "РЖД Пассажирам", на сайте РЖД, а также по телефону центра поддержки клиентов.