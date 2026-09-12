Москва12 сенВести.В Воронежской области возможны кратковременные задержки пассажирских поездов и электричек из-за проведения тактических учений на железной дороге. Об этом сообщили в пресс-службе Юго-Восточной железной дороги.
Мероприятие пройдет 12 сентября на станции Придача.
На станции Придача (Воронежская область) пройдут тактические учения по отработке действий при ликвидации последствий нештатных ситуаций на железнодорожном транспортесказано в сообщении
Отмечается, что возможны кратковременные задержки пригородных и пассажирских поездов.
Информацию о фактическом движении поездов можно узнать в мобильном приложении "РЖД Пассажирам", на сайте РЖД, а также по телефону центра поддержки клиентов.