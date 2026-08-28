Москва28 авг Вести.Расписание ряда электричек Белорусского направления МЖ изменится с 31 августа из-за ремонтных работ на участке Можайск – Бородино протяженностью более 10 километров. Об этом сообщили в пресс-службе Московской железной дороги.

Технологические окна продолжительностью часов назначены с 00.05 мск 31 августа до 00.05 4 сентября, а также в те же часы с 7 по 11 сентября. В этот период железнодорожники проведут заменят рельсовые плети, проведут глубокую очистку щебеночного балласта, сварку, выправку и балластировку пути. На это время будет закрываться движение по 1 главному пути. Пропуск поездов организуется по соседним путям.

В связи с этим внесены корректировки в расписание пригородных поездов преимущественно дальних маршрутов. Так, у некоторых электричек изменится время отправления или прибытия, количество остановок, ряд поездов проследует по укороченным маршрутам, несколько электричек, курсирующих между Можайском и Вязьмой, Голицыно и Лобней, Бородино и Лобней, Москвой и Гагариным временно выведены из расписания сказано в сообщении

Также изменится расписание нескольких поездов "Ласточка", курсирующих между Москвой, Смоленском и Минском. Так, поезд №734 Смоленск – Москва с 31 августа по 3 сентября и с 7 по 10 сентября будет отправляться в 15.16, а прибывать в Москву в 19.54.