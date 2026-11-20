Движение на Ярославском направлении вводится в график

Движение пригородных поездов восстановлено на Ярославском направлении Движение на Ярославском направлении вводится в график

Москва20 ноя Вести.На Ярославском направлении устранили задержку грузового поезда – задержанные электрички продолжили движение. Об этом сообщает пресс-служба Московской железной дороги.

Задержанные пригородные поезда на Ярославском направлении МЖД продолжили движение по маршрутам. Ожидаются задержки по обороту говорится в сообщении

Ранее сообщалось, что на перегоне Пушкино – Софрино Ярославского направления МЖД по техническим причинам совершил вынужденную остановку грузовой поезд. Из-за этого было задержано движение нескольких пригородных поездов.