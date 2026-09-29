Москва29 сенВести.Восстановлено движение поездов на двух поврежденных в результате внешнего воздействия участках дороги в Брянской области, сообщили в пресс-службе Московской железной дороги.
Рейсы компенсационных автобусов отменены.
Движение поездов на участках Ржаница — Тросна Жуковского направления и Злынка — Унеча Унечского направления возобновлено в полном объемесказано в сообщении в MAX
Движение пригородных поездов осуществляется штатно в соответствии с расписанием.
Ранее сообщалось, что минувшей ночью ВСУ атаковали перегон Тросна – Ржаница в Брянской области во время прохождения поезда Смоленск – Брянск. При атаке были повреждены железнодорожные пути, никто не пострадал.