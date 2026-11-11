Москва11 нояВести.Железнодорожники начали подъем вагонов, сошедших с рельсов в результате обрушения моста в Архангельской области. Об этом правительство региона сообщает в MAX.
Ведется сооружение временных подъездных путей для техники, приступили к подъему сошедших вагоновговорится в сообщении
Отмечается, что в восстановительных работах участвуют около 200 сотрудников РЖД. Они используют три восстановительных поезда и 27 единиц техники.
Ситуация с обрушением железнодорожного моста повлияла на маршрут поезда Деда Мороза. Из-за приостановки движения на участке Черемуха – Виледь в Архангельской области часть мероприятий была отменена, а часть – перенесена на январь. Точные даты назовут позже.