На месте обрушения моста в Архангельской области поднимают сошедшие вагоны В Архангельской области начали подъем вагонов после обрушения моста

Москва11 ноя Вести.Железнодорожники начали подъем вагонов, сошедших с рельсов в результате обрушения моста в Архангельской области. Об этом правительство региона сообщает в MAX.

Ведется сооружение временных подъездных путей для техники, приступили к подъему сошедших вагонов говорится в сообщении

Отмечается, что в восстановительных работах участвуют около 200 сотрудников РЖД. Они используют три восстановительных поезда и 27 единиц техники.

Ситуация с обрушением железнодорожного моста повлияла на маршрут поезда Деда Мороза. Из-за приостановки движения на участке Черемуха – Виледь в Архангельской области часть мероприятий была отменена, а часть – перенесена на январь. Точные даты назовут позже.