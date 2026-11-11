Москва11 ноя Вести.Поезд Деда Мороза скорректирует маршрут и расписание из-за приостановки движения на участке Черемуха – Виледь в Архангельской области. Сейчас поезд находится на территории Республики Коми. Об этом сообщили "Российские железные дороги" на платформе MAX.

Поезд Деда Мороза в настоящее время находится в Республике Коми. К сожалению, в связи с приостановкой движения на участке Черемуха - Виледь в Архангельской области нам пришлось частично скорректировать маршрут следования и расписание поезда говорится в публикации

В Коми все мероприятия, запланированные до 15 ноября, пройдут по расписанию - на станциях Воркута, Лабытнанги, Микунь, Печора, Сосногорск, Сыктывкар, Усинск и Ухта.

Мероприятия на станциях Сольвычегодск (16 ноября) и Зуевка (19 ноября) отменили, а на станциях Глазов, Киров и Котлас-Южный перенесли - ориентировочно на январь. Точные даты будут названы позже.

Отмечается, что билеты на кукольный спектакль и посещение резиденции будут действовать в новые даты. При необходимости их можно сдать.

В РЖД заявили, что делают все возможное, чтобы мероприятия Поезда Деда Мороза продолжились по прежнему графику с 20 ноября. Продажи билетов возобновят с 17 ноября.

Все силы железнодорожников направлены на восстановление движения поездов на поврежденном участке.