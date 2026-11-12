РЖД круглосуточно работает над восстановлением ж/д моста в Архангельской области РЖД: восстановление ж/д моста в Архангельской области ведется круглосуточно

Москва12 ноя Вести.Восстановительные работы на месте обрушения пролета железнодорожного моста в Архангельской области на участке Черемуха – Виледь будут проводиться в круглосуточном режиме. Об этом сообщила пресс-служба РЖД.

Накануне, 11 ноября, к ликвидации последствий ЧП были привлечены около 200 сотрудников РЖД, 3 восстановительных поезда и 27 единиц техники, которые вели сооружение временных подъездных путей для техники и приступили к подъему вагонов.

Как сообщалось ранее, 10 ноября в 5.10 мск результате обрушения пролета железнодорожного моста через реку Виледь произошел сход вагонов грузового поезда. ЧП повлияло на движение пассажирских поездов, а также на маршрут праздничного состава Деда Мороза.