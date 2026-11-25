Из-за снежного ненастья в Липецкой области остались без света 41 тыс. человек

В Липецкой области снежное ненастье лишило света десятки населенных пунктов Из-за снежного ненастья в Липецкой области остались без света 41 тыс. человек

Москва25 ноя Вести.В Липецкой области устраняются последствия снежного ненастья, в результате которого накануне днем без электроснабжения остались 85 населенных пунктов, 15727 домов с населением 41430 человек, из которых 7087 детей. Об этом сообщил региональный главк МЧС России.

По данным ведомства на 20.00 24 ноября, без электроэнергии оставались только 29 населенных пунктов в которых проживает почти 8 тыс. человек.

Из-за мокрого снега и порывистого ветра (до 17 м/с) временно нарушено электроснабжение в отдельных населенных пунктах Грязинского, Данковского, Липецкого и Тербунского муниципальных округов, а также в г. Липецке. Без электроэнергии остаются 29 населенных пунктов (3406 жилых домов, 11 социально значимых объектов), в которых проживают 8185 человек, в том числе 1037 детей говорится на сайте ГУ МЧС России по Липецкой области

В ведомстве уточнили, что погибших и пострадавших в результате непогоды на территории Липецкой области нет. Ведутся работы по устранению последствий непогоды, поваленные деревья частично убраны.