Москва24 нояВести.В нескольких районах Курской области из-за непогоды остались без электричества 10 тысяч человек и 8 соцобъектов, сообщил в MAХ губернатор региона Александр Хинштейн.
По его словам, из-за снегопада и сильного ветра произошли аварии на линиях в 12 районах.
Было обесточено 10 линий и 120 трансформаторных подстанций. В течение дня ремонтные бригады устраняли повреждениясказано в сообщении
По последним данным, в большинстве муниципалитетов электричество восстановлено. Без света остаются около 870 человек в Курском районе и почти 950 — в Обоянском. Восстановительные работы продолжаются.
Глава региона поблагодарил энергетиков за оперативность.