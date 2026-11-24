В Курской области непогода оставила без света 10 тыс. человек и 8 соцобъектов

В Курской области из-за непогоды без света остались 10 тыс. человек В Курской области непогода оставила без света 10 тыс. человек и 8 соцобъектов

Москва24 ноя Вести.В нескольких районах Курской области из-за непогоды остались без электричества 10 тысяч человек и 8 соцобъектов, сообщил в MAХ губернатор региона Александр Хинштейн.

По его словам, из-за снегопада и сильного ветра произошли аварии на линиях в 12 районах.

Было обесточено 10 линий и 120 трансформаторных подстанций. В течение дня ремонтные бригады устраняли повреждения сказано в сообщении

По последним данным, в большинстве муниципалитетов электричество восстановлено. Без света остаются около 870 человек в Курском районе и почти 950 — в Обоянском. Восстановительные работы продолжаются.

Глава региона поблагодарил энергетиков за оперативность.