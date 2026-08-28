Почти 2 тыс. потребителей обесточены из-за нового удара ВСУ в Курской области

Почти 2 тыс. курян остались без электроснабжения из-за нового удара ВСУ Почти 2 тыс. потребителей обесточены из-за нового удара ВСУ в Курской области

Москва28 авг Вести.Украинские боевики ударил по объекту инфраструктуры в Большесолдатском районе Курской области, в результате атаки без электроснабжения остались 1995 потребителей. Об этом рассказал губернатор региона Александр Хинштейн.

Враг ударил по объекту инфраструктуры … Без электроснабжения остались три населенных пункта — Любостань, Кукуй, Большое Солдатское (это 750 домов, 1 995 потребителей) написал он в своем канале в мессенджере МАХ

В результате киевской агрессии жертв или пострадавших среди мирного населения нет.

Восстановительные работы начнутся, как только позволит оперативная обстановка.