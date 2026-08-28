Москва28 авгВести.Украинские боевики ударил по объекту инфраструктуры в Большесолдатском районе Курской области, в результате атаки без электроснабжения остались 1995 потребителей. Об этом рассказал губернатор региона Александр Хинштейн.
Враг ударил по объекту инфраструктуры … Без электроснабжения остались три населенных пункта — Любостань, Кукуй, Большое Солдатское (это 750 домов, 1 995 потребителей)написал он в своем канале в мессенджере МАХ
В результате киевской агрессии жертв или пострадавших среди мирного населения нет.
Восстановительные работы начнутся, как только позволит оперативная обстановка.