Москва15 июлВести.Город Льгов Курской области подвергся ударам со стороны Украины. В результате атаки противника больше половины населенного пункта осталось обесточенным, сообщает Александр Хинштейн.
Губернатор региона отметил, что это произошло из-за удара ВСУ по объекту инфраструктуры.
В результате нарушено водо- и электроснабжение, обесточено больше половины территориинаписано в своем канале глава области
Он подчеркнул, что восстановить работу энергосистемы постараются максимально оперативно.
Ранее Хинштейн также сообщил, что в ходе атак Украины по поселку Хомутовка погибла местная мирная жительница.