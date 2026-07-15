Хинштейн: в Льгове из-за ударов Украины обесточено больше половины территории

В курском Льгове из-за атаки ВСУ без света осталось больше половины города Хинштейн: в Льгове из-за ударов Украины обесточено больше половины территории

Москва15 июл Вести.Город Льгов Курской области подвергся ударам со стороны Украины. В результате атаки противника больше половины населенного пункта осталось обесточенным, сообщает Александр Хинштейн.

Губернатор региона отметил, что это произошло из-за удара ВСУ по объекту инфраструктуры.

В результате нарушено водо- и электроснабжение, обесточено больше половины территории написано в своем канале глава области

Он подчеркнул, что восстановить работу энергосистемы постараются максимально оперативно.

Ранее Хинштейн также сообщил, что в ходе атак Украины по поселку Хомутовка погибла местная мирная жительница.