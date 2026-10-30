Десять населенных пунктов остались без света из-за атак в Курской области Атаки ВСУ нарушили электроснабжение в 10 населенных пунктов Курской области

Москва30 окт Вести.В десяти населенных пунктах Конышевского района Курской области из-за атак ВСУ были проблемы с подачей электричества. Об этом губернатор региона Александр Хинштейн написал в MAX.

В результате атак в Конышевском районе нарушено электроснабжение в 10 населённых пунктах (это около 1280 потребителей) говорится в сообщении

Сейчас подача электроэнергии уже восстановлена по резервной схеме.

Всего за сутки с 9.00 29 октября до 9.00 30 октября в Курской области уничтожили 301 беспилотник ВСУ. Также противник 89 раз нанес удары из артиллерии.