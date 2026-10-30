Москва30 октВести.В десяти населенных пунктах Конышевского района Курской области из-за атак ВСУ были проблемы с подачей электричества. Об этом губернатор региона Александр Хинштейн написал в MAX.
В результате атак в Конышевском районе нарушено электроснабжение в 10 населённых пунктах (это около 1280 потребителей)говорится в сообщении
Сейчас подача электроэнергии уже восстановлена по резервной схеме.
Всего за сутки с 9.00 29 октября до 9.00 30 октября в Курской области уничтожили 301 беспилотник ВСУ. Также противник 89 раз нанес удары из артиллерии.