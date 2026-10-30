ПВО за сутки нейтрализовала 301 украинский дрон над Курской областью

За прошедшие сутки над Курской областью ликвидировали 301 беспилотник ПВО за сутки нейтрализовала 301 украинский дрон над Курской областью

Москва30 окт Вести.За минувшие сутки над Курской областью нейтрализовали 301 дрон Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в мессенджере MAX.

Всего в период с 09:00 29 октября до 09:00 30 октября сбит 301 вражеский беспилотник различных типов написал Александр Хинштейн

Украинские войска также 89 раз обстреляли отселенные районы из артиллерии. Еще пять раз дроны атаковали населенные пункты области с помощью взрывных устройств.

Атаки ВСУ нарушили электроснабжение в 10 населенных пунктах Конышевского района - без света остались около 1280 потребителей. Подачу электроэнергии восстановили по резервной схеме.

Информации о пострадавших не поступало.