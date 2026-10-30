Москва30 октВести.За минувшие сутки над Курской областью нейтрализовали 301 дрон Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в мессенджере MAX.
Всего в период с 09:00 29 октября до 09:00 30 октября сбит 301 вражеский беспилотник различных типовнаписал Александр Хинштейн
Украинские войска также 89 раз обстреляли отселенные районы из артиллерии. Еще пять раз дроны атаковали населенные пункты области с помощью взрывных устройств.
Атаки ВСУ нарушили электроснабжение в 10 населенных пунктах Конышевского района - без света остались около 1280 потребителей. Подачу электроэнергии восстановили по резервной схеме.
Информации о пострадавших не поступало.