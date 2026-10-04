За сутки в Курской области ликвидировали 216 украинских БПЛА В Курской области уничтожили 216 дронов ВСУ за сутки

Москва4 окт Вести.За последние сутки в Курской области ликвидировали 216 украинских дронов. Об этом сообщает губернатор региона Александр Хинштейн в MAX.

Всего в период с 9:00 3 октября до 9:00 4 октября сбито 216 вражеских беспилотников различного типа говорится в сообщении

За этот же промежуток времени противник 78 раз ударил по территории региона с помощью артиллерии. Еще пять раз беспилотники сбрасывали взрывные устройства.

Из-за украинских атак в поселке Глушково были повреждены фасад и остекление одного из частных домов, а в селе Белица Беловского района – повреждены три комбайна и ангар. Погибших и пострадавших нет, уточняет Хинштейн.