Москва4 октВести.За последние сутки в Курской области ликвидировали 216 украинских дронов. Об этом сообщает губернатор региона Александр Хинштейн в MAX.
Всего в период с 9:00 3 октября до 9:00 4 октября сбито 216 вражеских беспилотников различного типаговорится в сообщении
За этот же промежуток времени противник 78 раз ударил по территории региона с помощью артиллерии. Еще пять раз беспилотники сбрасывали взрывные устройства.
Из-за украинских атак в поселке Глушково были повреждены фасад и остекление одного из частных домов, а в селе Белица Беловского района – повреждены три комбайна и ангар. Погибших и пострадавших нет, уточняет Хинштейн.