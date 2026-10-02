Москва2 октВести.За минувшие сутки силы противовоздушной обороны уничтожили над Курской областью 201 беспилотник ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в мессенджере MAX.
Войска Украины 71 раз били по отселенным районам из артиллерии. Также зафиксировано 18 сбросов взрывных устройств с дронов.
Всего в период с 9.00 1 октября до 9.00 2 октября сбит 201 вражеский беспилотник различного типа. 71 раз враг применил артиллерию по отселенным районамнаписал Александр Хинштейн
В Рыльском районе в селе Новоивановка пострадали фасад и окна дома, в поселке Сембаза – фасад, крыша, остекление и забор домовладения.
Информации о пострадавших не поступало.