В Курской области за сутки ликвидировали 201 беспилотник ВСУ

Над Курской областью за сутки уничтожили 201 вражеский дрон В Курской области за сутки ликвидировали 201 беспилотник ВСУ

Москва2 окт Вести.За минувшие сутки силы противовоздушной обороны уничтожили над Курской областью 201 беспилотник ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в мессенджере MAX.

Войска Украины 71 раз били по отселенным районам из артиллерии. Также зафиксировано 18 сбросов взрывных устройств с дронов.

Всего в период с 9.00 1 октября до 9.00 2 октября сбит 201 вражеский беспилотник различного типа. 71 раз враг применил артиллерию по отселенным районам написал Александр Хинштейн

В Рыльском районе в селе Новоивановка пострадали фасад и окна дома, в поселке Сембаза – фасад, крыша, остекление и забор домовладения.

Информации о пострадавших не поступало.