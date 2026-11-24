Из-за снега в Курской области частично пропало электричество Снегопад нарушил электроснабжение в трех районах Курской области

Москва24 ноя Вести.В трех районах Курской области из-за снегопада и налипания мокрого снега частично нарушилось электроснабжение. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС.

24 ноября поступила информация о том, что в результате погодных явлений, связанных с осадками в виде снега и мокрого снега, налипанием мокрого снега, произошло частичное нарушение электроснабжения по линиям ВЛ 10 кВ и 0,4 кВ в населенных пунктах Обоянского, Солнцевского и Курского районов Курской области говорится в публикации

Позднее в ведомстве уточнили масштаб: электричества лишились 14 населенных пунктов, 814 домов с 1623 жителями, среди которых 434 ребенка. Социально значимые объекты не отключены.

К месту аварии стянули силы и средства ТП РСЧС: туда прибыли группы местных пожарно-спасательных гарнизонов, а также аварийно-восстановительные бригады "Россети Центр".