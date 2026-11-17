Более 30 населенных пунктов обесточены в Алтайском крае из-за обрыва ЛЭП Из-за обрыва ЛЭП в Алтайском крае обесточен 31 населенный пункт

Москва17 ноя Вести.В Алтайском крае в результате обрыва линии электропередачи (ЛЭП) оказались обесточены более 30 населенных пунктов. Об этом сообщил региональный главк МЧС России.

В 02:45 (мск) 17.11.2026 от ЕДДС Солонешенского района поступило сообщение о аварийном отключении линии 110 КВт из-за обрыва на линии электропередач. Без подачи электроэнергии 31 населенный пункт говорится в сообщении на сайте ведомства

В МЧС отметили, что в случае необходимости будут предоставлены резервные источники питания, а местных жителей готовы принять пункты временного размещения.