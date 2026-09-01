Москва1 сенВести.В Горловке из-за аварийной ситуации оказались обесточены еще несколько населенных пунктов. Об этом написал в MAX глава города Иван Приходько.
Ранее сообщалось только об отключении электричества в поселке Кондратьевка.
В связи с аварийной ситуацией обесточены: пос. Кондратьевка, (частично), ж/м "Солнечный", пос. Гурты, пос. Шмидта, пос. Октябрьский, пос. Новогорловка (частично), пос. машиностроительного завода им. С. М. Кирова (частично)пишет Приходько
Специалисты работают над устранением аварии.