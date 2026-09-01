Еще в нескольких частях Горловки произошло аварийное отключение электричества

Еще несколько населенных пунктов в Горловке обесточены из-за аварии Еще в нескольких частях Горловки произошло аварийное отключение электричества

Москва1 сен Вести.В Горловке из-за аварийной ситуации оказались обесточены еще несколько населенных пунктов. Об этом написал в MAX глава города Иван Приходько.

Ранее сообщалось только об отключении электричества в поселке Кондратьевка.

В связи с аварийной ситуацией обесточены: пос. Кондратьевка, (частично), ж/м "Солнечный", пос. Гурты, пос. Шмидта, пос. Октябрьский, пос. Новогорловка (частично), пос. машиностроительного завода им. С. М. Кирова (частично) пишет Приходько

Специалисты работают над устранением аварии.