В Иркутской области ликвидируют последствия сильного снегопада В Иркутске за сутки выпало 40% месячной нормы осадков

Москва18 ноя Вести.В южных и юго-восточных районах Иркутской области дорожники борются с последствиями снегопада, который начался ночью и продолжается до сих пор. Об этом в MAX написал губернатор Игорь Кобзев.

Поручил ввести в регионе режим повышенной готовности для оперативных служб, работающих на дорогах. Ситуацию контролирует первый заместитель губернатора региона Роман Андреевич Колесов сообщил он

149 единиц техники - машины, автогрейдер, тракторы - расчищают снег и ликвидируют гололед на дорогах регионального значения. Работы ведутся в 19 районах. За сутки израсходовано 1187,35 т противогололедного материала, отметил Кобзев.

В Шелеховском и Слюдянском районах на федеральной автодороге Р-258 "Байкал" на участке с 45-го по 100-й км с 7.20 действовало ограничение движения грузового и общественного транспорта отметил губернатор

Затем ограничения были сняты. На участке работали 8 комбинированных дорожных машин. К расчистке федеральных автодорог в регионе привлечено 133 единицы техники. В Иркутске последствия снегопада устраняют 70 единиц техники, работают около 200 человек. Ведется расчистка улиц, тротуаров, остановок. Проведена противогололедная обработка.

В областном центре за сутки выпало 8 мм осадков – это 40% месячной нормы, высота снежного покрова достигла 19 см, что на 11 см выше нормы. Синоптики прогнозируют, что снег будет идти до конца недели. Днем пройдет заседание КЧС Иркутской области по вопросам ликвидации последствий снегопада.